Hauptursache für Unfälle : So oft setzen sich Menschen in Trier und im Umland betrunken hinters Steuer

Bitte anhalten! Die Polizei will durch vermehrte Kontrollen verhindern, dass sich Menschen betrunken hinters Steuer setzen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Trier/Saarburg/Konz Die Polizei in Trier und Saarburg hat in den vergangenen Wochen verstärkt kontrolliert, ob berauschte Autofahrer unterwegs waren. Ein Ergebnis: Es sind viel mehr, als es offizielle Statistiken hergeben. Was die Polizei dagegen tun möchte.