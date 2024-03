Vier Jahre nach Fristablauf Kreisverwaltung Trier-Saarburg prüft Veranstaltungshallen im Kreis

Zehn Hallen sind geprüft – zumindest sagt das die Kreisverwaltung. Das erste Zwischenfazit: Drei von ihnen sind in ihrer Nutzung vorläufig eingeschränkt worden. Die Hallen in Butzweiler, Zemmer und Kell am See haben den Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung nicht standhalten können. Die Halle in Pluwig ist hier nicht mit aufgezählt, da sie nicht mehr als Mehrzweckhalle gilt. Außerdem betont Bosch, dass die Mehrzweckhalle in Konz nicht durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg geprüft wird. Die Verbandsgemeinde Konz habe eine eigene Bauaufsichtsbehörde.