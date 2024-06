Unterspült und aufgebrochen Folgen des Hochwassers: Eine Straße im Kreis Trier-Saarburg hat besonders gelitten

Jede Menge Geröll, aufgeplatzter Asphalt und tiefe Gräben, wo vorher einmal Bankette waren: Das Hochwasser an Pfingsten hat im Kreis Trier-Saarburg einige Schäden an Straßen hinterlassen. Manche sind bereits repariert, an anderer Stelle ist noch unklar, was genau zu tun ist. Welche Strecken am stärksten gelitten haben, berichtete jüngst ein Vertreter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier im Kreisausschuss.