Nach der Corona-Pandemie : Deutsch-luxemburgisches Gremium soll entscheiden dürfen

Trier Es hätte anders laufen können. Doch das Berliner Innenministerium hat entschieden, dass die Grenze nach Luxemburg für einen Großteil der Menschen im Großherzogtum und in Deutschland geschlossen bleibt.

Ausgangspunkt der Forderungen waren die Grenzerfahrungen des Ralinger Ortsbürgermeisters Alfred Wirtz (der TV berichtete). Seine Gemeinde liegt gegenüber dem luxemburgischen Rosport. Es gibt zahlreiche Verbindungen zwischen den Gemeinden. Damit ist derzeit Schluss, weil niemand ohne triftigen Grund auf die Sauerseite wechseln darf. Ähnlich sieht es an der Mosel aus, wo seit Wochen die Fähre zwischen Wasserbillig und Oberbillig nicht mehr fahren kann. Eine Verbindung, die ähnlich wie beispielsweise das Internationale Sport-, Kultur- und Freizeitzentrum in Ralingen und Rosport dank europäischer Förderung möglich wurde.

Nun hätte man erwarten können, dass zumindest Landrat Günther Schartz (CDU) oder christdemokratische Ausschussmitglieder die verlängerte Grenzschließung des von Horst Seehofer (CSU) geführten Innenministeriums verteidigen. Dem war jedoch nicht so. Im Gegenteil. Die aktuelle Lage zeige, dass einige wichtige Fragen nicht geklärt seien, sagte der Landrat. Die aktuelle Lage biete die Gelegenheit, dass verschiedene Themen nun auf den Tisch kommen müssten. Im von Wirtz für die grüne Kreistagsfraktion formulierten Antrag für den Kreisausschuss war ein internationales Gremium mit Entscheidungskompetenz ins Spiel gebracht worden. Dem erteilte beispielsweise Bernd Henter (CDU) eine Absage. Er glaube nicht, dass sich die nationalen Regierungen in ihrer Kompetenz beschneiden lassen würden. Stattdessen sollten besehende Gremien gestärkt werden, so Henter.

Sechs Punkte enthält der Forderungskatalog, auf den sich der Kreisausschuss geeinigt hat. So soll ein Sondergipfel der Großregion einberufen werden, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Luxemburg, Frankreich, Belgien und Deutschland zu analysieren. Als Ergebnis soll es eine Neuorientierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geben. Diesem Gipfel sollen anders als bisher auch kommunale Vertreter angehören. Denn es habe sich gezeigt, dass in der aktuellen Lage Probleme kommunal besser lösbar seien als national. Die Gipfelergebnisse sollen zudem anders als bisher klare Zielvorgaben für Parlamente und Regierungen sein.

Aufgrund der aktuellen Lage können in Luxemburg arbeitende Menschen mit Wohnsitz in Deutschland bis zu 52 Tage im Homeoffice arbeiten, ohne in Deutschland Steuern zahlen zu müssen. Diese Regelung gilt nur für die Zeit der Corona-Pandemie. Nach Willen des Kreisausschusses sollen die 52 Tage dauerhaft gelten. Zudem soll das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Luxemburg und Deutschland so verändert werden, dass eine Besteuerung in Deutschland grundsätzlich möglich ist.