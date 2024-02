Nach elf Jahren Abtei St. Matthias in Trier: Kreuzgang-Sanierung der auf der Zielgeraden

Das Ende ist nah? Ja. Nämlich das der Sanierung des Kreuzgangs von St. Matthias in der Trierer Südstadt. Seit 2007 laufen die Bemühungen, das 800 Jahre alte Zentrum des Klostersberings wieder herzustellen, tatsächlich gebaut wird seit 2013. Und wiederum elf Jahre später ist gewissermaßen Land in Sicht. Der vierte und finale Bauabschnitt hat begonnen. Ein triftiger Anlass für einen Vor-Ort-Termin auf der Baustelle am Nordflügel des Kreuzgangs. Der ist seit mehr als zwei Jahrhunderten nur noch als Rudiment vorhanden – weitgehend zerstört im Zuge der napoleonischen Säkularisation, um die Verbindung zu kappen zwischen der Klosterkirche, die als Pfarrkirche fortbestehen durfte, und dem Kloster, das in Privatbesitz überging. Die Benediktinermönche waren von Napoleons Truppen verjagt worden.