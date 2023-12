Sanierung Sportstätte bei Trier-Mariahof Wann die Wolfsberghalle fertig sein soll

Trier · Eigentlich sollte es schon in diesem Jahr soweit sein, am aufgeschobenen Termin will die Stadtverwaltung allerdings definitiv festhalten: Anfang 2025 soll die Sporthalle am Trierer Wolfsberg fertig saniert sein.

05.12.2023 , 13:55 Uhr

Die 2021 begonnene Sanierung der Wolfsberghalle dauert länger und wird teurer als geplant. Foto: TV/Harald Jansen

Zuletzt war die große Sporthalle am Trierer Wolfsberg unterhalb von Olewig in den Schlagzeilen, weil die Baukosten um 1,2 Millionen Euro steigen. Statt 6,4 Millionen Euro wird die Sanierung mindestens 7,6 Millionen Euro kosten. Der Trierer Stadtrat soll die Mehrkosten in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag, 7. Dezember, absegnen.