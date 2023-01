Freizeit : Höhere Preise, kälteres Wasser, neue Umkleide – das sind die Pläne für Stadtbad und Sauna in Trier

Höhere Preise, kälteres Wasser, neue Umkleide – das sind die Pläne für Stadtbad und Sauna in Trier

Trier Nach einem Brand im Trierer Stadtbad waren alle Bereiche wieder geöffnet worden – bis auf die Damensauna. Die Wartung ist aufwendig und teuer. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung für das Bad an den Kaiserthermen.

Die Besucherinnen des Trierer Stadtbads müssen bereits seit einigen Monaten auf ihren eigenen Saunabereich verzichten. Eine Wiedereröffnung ist jedoch in Aussicht – nach Angaben der Stadtwerke Trier soll im Frühjahr die Reparatur der Damensauna fertig sein. Die Kosten dafür lägen im unteren fünfstelligen Bereich.

Dass die Damensauna wieder eröffnet wird, ist nicht selbstverständlich. Denn selbst vor dem Brand wurde dieser Bereich nur mäßig genutzt. Zudem leide das Stadtbad auch in den anderen Bereichen seit der Pandemie unter einem Einbruch der Besucherzahlen. „Die Reduzierung der Wasser- und Hallentemperaturen zur Energieeinsparung kosten uns aktuell einige Besucher“, so Grasmück. Die Einsparungen schützten das Bad nicht vor höheren Energiekosten. Außerdem müsse in Zukunft mehr Geld für das Personal eingeplant werden. Eine Preiserhöhung lasse sich aufgrund dieser Schwierigkeiten langfristig nicht vermeiden.