Neuer Name Scherz-Aktion: Bischof-Stein-Platz wird zu „Hausmeister Weins-Platz“

Trier · Schon gesehen? Der Bischof-Stein-Platz heißt jetzt Hausmeister-Weins-Platz. Am Wochenende wurde der durch Missbrauchsfälle in die Schlagzeilen geratene Name des Kirchenmanns einfach ausgetauscht. Was war da los?

04.04.2023, 13:44 Uhr

Das Schild des Bischof-Stein-Platzes wurde von einem Zettel mit der Aufschrift „Hausmeister Weins-Platz“ überklebt. Foto: Roland Morgen

Von Leon Scheid

„Wer ist Hausmeister Weins?“ Diese Frage dürfte sich jeder gestellt haben, der in den letzten Tagen am Bischof-Stein-Platz vorbei gegangen ist. Dort wurde das blaue Schild mit dem Namen des Platzes von Unbekannten mit einem Zettel überklebt, auf dem „Hausmeister-Weins Platz“ stand. Doch wer ist Hausmeister Weins? Und warum hat er es verdient, dass ein Platz nach ihm benannt wird? Klar ist auf jeden Fall, dass der Platz umbenannt werden soll.