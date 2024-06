Aktuelles aus der Stadt Trier: Welche Geschäfte und Gastronomie neu eröffnen – oder schließen

Die Glockenstraße in der Trierer Altstadt ist ein gutes Pflaster für clevere Geschäftsideen. Nun eröffnen auch Davina Dücker und Jonas Ercan dort einen Laden. Dort soll es um Schmuck gehen. Und in der Sichelstraße ist passend zur EM wieder Freiluft-Gastronomie. Denn statt The Benedict gibt es dort nun den Stadtgarten Fetzenreich. Wer dahinter steckt und was er vorhat. Im Kaufhof in der Trierer Fleischstraße hat hingegen Ausverkauf begonnen.