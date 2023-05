Abschied vom Schnuller an den Mattheiser Weihern Ein Baum hilft Kindern in Trier, sich vom Schnuller zu trennen

Sommerliche Temperaturen, Flora und Fauna sind nicht die einzigen Gründe für einen Ausflug an den Mattheiser Weiher. Am Donnerstag kam die jährliche Eröffnung des Schnullerbaums hinzu. Bei dieser Tradition aus Dänemark können Kinder, denen die Trennung von ihrem Lieblingsspielzeug schwerfällt, ihren Schnuller an einen Baum hängen. Zu diesem können sie zurückkehren, falls sie das Nuckelteil vermissen.