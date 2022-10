Verkehr : Schönbornstraße in Trier zwei Wochen lang gesperrt

Foto: dpa/Jan Woitas

Trier Mit Start der Herbstferien haben am Montag die Bauarbeiten in der Schönbornstraße begonnen. Was sich für Autofahrer ändert.

Am Montag haben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Radachse Nord zwischen Kürenzer Straße und Metternichstraße auch Straßenbauarbeiten in der Schönbornstraße begonnen. Betroffen davon ist der Abschnitt zwischen der Hausnummer 3 und der Bahnunterführung. Die Durchfahrt ist an dieser Stelle bis Ende Oktober in beiden Richtungen gesperrt.

Der Verkehr zwischen der Kürenzer Straße und der Güterstraße/Domänenstraße über die Schönbornstraße wird während der Arbeiten in beiden Fahrtrichtungen aufrechterhalten. Die Verkehrsführung erfolgt mittels halbseitiger Sperrung unter Einsatz einer Baustellenampel. Aufgrund der geänderten Verkehrsführung wird für die über die Kürenzer Straße aus Richtung Bahnhof kommenden Verkehrsteilnehmer, insbesondere für LKW, darauf hingewiesen, dass an der Bahnüberführung in der Schönbornstraße eine Höhenbeschränkung von 3,70 Meter besteht.