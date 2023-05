Umzug geplant Brüderkrankenhaus Trier: Warum der Schönfelder Hofladen bald den Standort wechselt

Trier · Der Schönfelder Hofladen in Trier existiert mittlerweile seit mehr als 20 Jahren. Bald soll er umziehen. Wo das Geschäft in Zukunft sein wird und was sich eventuell am Sortiment ändert.

22.05.2023, 13:14 Uhr

Der Schönfelder Hofladen am Brüderkrankenhaus Trier wird bald seinen Standort wechseln. Foto: Samuel Cartelli

Von Samuel Cartelli

Wer vor dem Haupteingang des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder steht, kommt am Schönfelder Hofladen vorbei. Wie lange das noch der Fall sein wird, ist unklar. Denn das Geschäft soll umziehen.