Protest gegen Ukraine-Krieg : Trierer Schülerinnen und Schüler setzen starkes Zeichen für Frieden (Video, Fotos)

Trier Mit einer Menschenkette in der Trierer Innenstadt demonstrierten am Freitagmittag Trierer Schülerinnen und Schüler für Frieden in Europa. Ein Ergebnis der Demonstration erfreute die Veranstalter besonders.