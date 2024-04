Sie drucken nach Wunsch Trierer Schülerfirma gewinnt Landeswettbewerb

Pitch Deck, Jury-Interview und Unternehmenspräsentation auf der Bühne – beim Landeswettbewerb der Schülerfirmen werden die Unternehmen in diesen vier Kategorien bewertet. Ausgezeichnet wird das Unternehmen mit dem stimmigsten Gesamtkonzept. Dazu zählt auch der Entwicklungsprozess der Jugendlichen, ihr Umgang mit Herausforderungen im Team und die Fähigkeit, potenzielle Kundinnen und Kunden sowie Investorinnen und Investoren. In Koblenz hat sich dabei „Youbel“ der Berufsbildenden Schule Wirtschaft Trier gegen die anderen sechs Finalisten durchgesetzt. Die Trierer nehmen nun am Bundeswettbewerb im Juni in Frankfurt am Main teil.