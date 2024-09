Schnee in den Alpen Drohender Hungertod: Schwalben fliegen nach Trier zurück

In unserer Region, also auch in Trier, sei die Situation für die Vögel dagegen gut. „Die Schwalben von Bauer Grundhöfer sind vermutlich losgezogen, waren aber wohl noch nicht so weit geflogen, als sie das Wetter witterten. Daher konnten sie noch mal umkehren“, erklärt Albert. Die meisten Schwalben in unserer Region seien aktuell allerdings ohnehin erst noch dabei, sich zu sammeln und hätten ihre Reise in den Süden noch gar nicht angetreten. „Sie warten auf wärmeres Wetter“, sagt Albert. Problematisch sei das nicht. Zu Fressen gebe es bei uns noch genug. Die Wildtierstation in Wiltingen habe auch noch nicht mehr geschwächte Schwalben aufgenommen als üblich.