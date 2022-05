Justiz : Prozess um Erpressung mit nachsichtigem Kläger

Trier/Schweich (jko) Mit einem überraschenden Urteil endete am 28. April der erste und einzige Prozesstag um eine mögliche Erpressung im Raum Trier. Den zwei angeklagten Schwestern wurde vorgeworfen, einen 65-jährigen Rentner aus Schweich um eine fünfstellige Geldsumme erpresst zu haben.

Beide Angeklagten wurden in Casablanca geboren und kamen 2015 nach Deutschland. Die Angeklagte M., die jüngere der beiden Schwestern, ist Syrerin und aufgrund einer Krankheit berufsunfähig. Die ältere Schwester F. hat die marokkanische Staatsbürgerschaft inne und 20 Jahre in Italien als Krankenpflegerin gearbeitet. Den beiden wurde seitens der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, einen 65-Jährigen Rentner aus Schweich Anfang 2021 um insgesamt 6700 Euro erpresst zu haben. Anfangs sollen sie 12000 Euro von ihm gefordert haben. Dabei sollen sie ihm angedroht haben, sein Auto zu beschädigen und mit Freunden bei ihm zu Hause „Palaver“ zu machen. Beide Frauen äußersten sich nicht zur Sache.

Als einziger Zeuge wurde der 65-Jährige Geschädigte vernommen. Der Rentner hatte die Angeklagte M. vor sieben Jahren auf der Arbeit kennengelernt und bis ins Jahr 2021 ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr und ihrer Schwester. Dabei habe er auch immer wieder größere Geldsummen für Lebensmittel und Möbel an die Schwestern übergeben. Auch eine Reise in die Heimat Marokko habe der Rentner aus eigener Tasche finanziert. Dabei seien die beiden Frauen am Telefon auch gerne mal „temperamentvoll“ geworden, erklärt der 65-Jährige. Allerdings habe er sich zu keiner Zeit von den Schwestern bedroht gefühlt. Auch nicht dann, als M. Anfang 2021 sagte, sie würde sein Auto demolieren: „Ich weiß, wie sie ist, das war nicht so gemeint“. Die Anzeige sei zustande gekommen, weil ein Freund ihn dazu gedrängt habe, der den Eindruck hatte, dass die beiden Schwestern ihn ausnehmen würden. Der 65-Jährige gab an, er sei mit der Situation überfordert gewesen, da kurz zuvor sowohl seine Frau, als auch seine Mutter verstorben waren. „Heute würde ich nicht mehr zur Polizei gehen“, gab er zu verstehen. Zu den Schwestern habe er nun keinen Kontakt mehr.