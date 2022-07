Prozess : „Ich kann Sie auch gleich erschießen“ - Maskenverweigerer wegen Morddrohung gegen Kassiererin verurteilt

Nach der Tat von Idar-Oberstein waren viele Angestellte in Supermärkten und Tankstellen verunsichert und ängstlich, Kunden auf die bestehende Maskenpflicht hinzuweisen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Trier/Schweich „Ich kann Sie auch gleich erschießen, dann stehen Sie morgen in der Zeitung.“ Diesen Satz soll ein Mann aus Trier in einem Streit um die Maskenpflicht gesagt haben – kurz nach dem Mord an einem Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein.