Geboren am 29. Februar Wie viele Schaltjahr-Babys es dieses Jahr im Trierer Mutterhaus gibt

Trier · Auch in Trier haben am 29. Februar Schaltjahrbabys das Licht der Welt erblickt. Wie viele es sind und was die Eltern des kleinen Jakobs zum Geburtstermin ihres Sohnes sagen.

02.03.2024 , 10:49 Uhr

Jakob ist da! Mit den Eltern Sarah und Frederik Schauenburg freuen sich Eugenia Scherbenok (links), stellvertretende Leiterin der Mutterhaus-Wöchnerinnenstation, und Hebamme Christina Thiel. Foto: Klinikum Mutterhaus/Julia Weyer