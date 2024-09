Maroder Sportplatz, kaputte Straßen Die Separatisten von Trier-Ruwer: „Wir wollen nicht mehr zur Stadt gehören“

Ruwer – Triers blühender Stadtteil! Die Straßen so glatt wie Babyhaut. Ruwerer, die an ihrem mit gepflegten Blumenrabatten geschmückten Dorfplatz zum Plausch beisammensitzen. Wie romantisch die kleinen Boote am Anlegesteg an der Mündung der Ruwer in die Mosel schaukeln, da schockverliebt sich doch gleich jeder Tourist in den schmucken Stadtteil! Und erst der Sportplatz! Das ganze Ruwertal beneidet die Ruwerer um die tolle Anlage mit ihren chicen Sanitäranlagen!