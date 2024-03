Künftige Gestaltung Sitzbank vor der Ladentür? Was in Trier bald erlaubt sein soll – und was nicht

Trier · Was dürfen Händler, Gastronomen & Co. in der Trierer Innenstadt vor ihren Ladentüren machen? Die Stadtverwaltung hat dazu eine neue Satzung vorgestellt, nachdem die alte kritisiert wurde. Was künftig genehmigt und was verboten werden soll.

14.03.2024 , 14:02 Uhr

Für den Volksfreund hat Anni Güntepe nochmal die Sitzbank vor ihren Kinderkram-Laden in der Konstantinstraße gestellt und die Straßenmalkreide hervorgeholt. Beides hatte das Rathaus ihr voriges Jahr untersagt. Foto: Christiane Wolff