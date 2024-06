Noch nicht zugänglich Was es mit den neuen Sitzinseln auf dem Viehmarkt auf sich hat

Trier · Mehr Sitzplätze und mehr Grün in der Innenstadt – das ist ein Wunsch vieler Trierer, der nun in Erfüllung gehen soll. Noch sind die Bänke am Viehmarkt aber gesperrt. Warum das so ist, was noch fehlt und was Bummler von dem Projekt halten.

06.06.2024 , 11:05 Uhr

Dezernent Ralf Britten (Mitte), Projektleiterin Sabine Borkam und ein Monteur testen das erste Parklet auf dem Viehmarktplatz. Danach wurde die neue Sitzmöglichkeit allerdings abgesperrt. Die Bepflanzung folgt in den nächsten Wochen. Foto: Presseamt Stadt Trier