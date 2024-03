Nach mehr als 30 Jahren Inhaber verabschieden sich: Wie es mit der Backstube Kirwald in Trier weitergeht

Trier · Die Backstube Kirwald steht in Trier seit Jahrzehnten für Qualität und Tradition. Jetzt geht das Ehepaar Jörn Kirwald und Gabi Gores-Kirwald in den Ruhestand. Was nun mit ihren beiden Bäckereien passiert und wie sie auf ihr Berufsleben zurückblicken.

11.03.2024 , 13:54 Uhr

Gut 30 Jahre lang hat Gabi Gores-Kirwald (links, mit Mitarbeiterin Christine Zahnhausen) mit ihrem Mann zusammen zwei beliebte Traditionsbäckereien in Trier betrieben. Nun geht das Ehepaar gemeinsam in den Ruhestand. Foto: Brigitte Biertz

Von Leon Scheid