So geht’s weiter beim Trierer Walzwerk

Die alten großen Hallen sind abgerissen, das Gelände ist vorbereitet für die Bauarbeiten: das Areal des ehemaligen Walzwerks in Kürenz. Foto: Alta4

Trier Bürger, Investor und Stadt haben gemeinsam Ziele formuliert, die nun Grundlage für einen Architektenwettbewerb sind. Die konkreten Pläne sollen im Sommer fertig sein.

Etwa 400 Wohnungen könnten auf dem Gelände des ehemaligen Walzwerks in Altkürenz entstehen. Rechnet man zwei bis drei Menschen pro Wohneinheit, wird der Stadtteil damit um 800 bis 1200 Einwohner wachsen. „Wenn man bedenkt, dass in Kürenz bislang rund 10 000 Bürger leben, ist das ein Zuwachs von rund zehn Prozent – also eine ganze Menge“, sagt Ole Seidel, seit der Kommunalwahl 2019 grüner Ortsvorsteher im Stadtteil.