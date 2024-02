Wenn die Freundin zuschlägt Männer weinen nicht? In Trier-Nord schon

Jetzt stell‘ dich doch nicht so an! Ein Indianer kennt keinen Schmerz! Männer weinen nicht! Ein Mann hat Lösungen, keine Probleme! Immer noch wachsen Männer mit solchen Sprüchen auf. Los geht’s oft schon im Kindergarten, wie eine aktuelle Studie des Bundesfamilienministeriums zeigt: Mit Jungs sprechen Erzieherinnen – und auch Erzieher – häufiger eher sachlich und objektorientiert über die Außenwelt, also was man zum Beispiel mit Bauklötzen alles machen kann. Bei Mädchen ergreifen die Erzieherinnen und Erzieher dagegen viel häufiger die Gelegenheit, Gefühle, Beziehungen zu anderen Kindern oder auch emotionale Erfahrungen anzusprechen.