Ausgehen in Trier : Mit zehn Bier zum Bachelor: So funktioniert die Kneipenakademie

Teilnehmer können sich bei der Bierakademie das Zertifikat „Bachelor of Beer“ ertrinken (Symbolbild). Foto: dpa/Marius Becker

Trier Zwanzig Kneipen machen mit beim Trierer „Prüfungsabend“ für den Bachelor of Beer. Wir verraten, was man für den nicht ganz so akademischen Grad leisten muss und wo die Party danach steigt.

Von Moritz Huhn

Einen Bachelor bekommen, ohne Vorlesungen zu besuchen und Klausuren zu schreiben, sich stattdessen einfach mit Freunden in Kneipen mit Bier zum Abschluss trinken? Das soll am Donnerstag in Trier gehen – zumindest mit einem Augenzwinkern: In der „Kneipenakademie“ sollen Teilnehmer den Titel „Bachelor of Beer“ verliehen bekommen. Doch auch für dieses Zertifikat muss man etwas tun.

Einige stellen sich das Studentenleben in etwa so vor: Viel feiern und trinken und am Ende hat man ein Zeugnis, ohne genau zu wissen, was man dafür getan hat. Vielleicht war dieses Bild eine Inspiration für den „Bachelor of Beer“ in Trier, denn genau das ist das Prinzip der „Kneipenakademie“ am Donnerstag, 12. Januar.

Wie kann man in Trier den Bachelor of Beer erhalten?

Zwischen 17 und 22 Uhr kann man sich an der Porta Nigra eine Stempelkarte abholen. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich und die Stempelkarte gibt es kostenlos. In mindestens zehn der 20 teilnehmenden Kneipen muss anschließend ein Bier getrunken werden. Dafür erhält der Teilnehmer in der Kneipe einen Stempel auf der Sammelkarte. Die Biere müssen dabei in zehn unterschiedlichen Kneipen getrunken werden. Also nicht in einer Kneipe versacken!

Bachelor of Beer: Wo gibt es das Zertifikat?

Wenn die Sammelkarte vollständig ist, kann sie ab 22.30 Uhr vor dem Forum gegen eine „Bachelor-Urkunde“ eingetauscht werden. Bis zwei Uhr hat man dafür Zeit. Im Anschluss findet ebenfalls im Forum eine Aftershow-Party statt.

Welche Trierer Kneipen machen mit?