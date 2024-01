Nach den Überflutungen Mosel-Hochwasser: Was sagen die Prognosen?

Etwa eine Woche ist es her, seitdem die Mosel die Acht-Meter-Marke überschritten und damit den Bereich für ein zweijährliches Hochwasser erreicht hat. Nun hat sich das Wetter verändert, genau wie die Pegelstand an der Mosel. Was ist der aktuelle Stand?

09.01.2024 , 12:22 Uhr

Mit rund 8,75 Metern hat die Mosel am Pegel Trier am vergangenen Donnerstag, 4. Januar, ihren Höchststand beim "Neujahrshochwasser" erreicht. Foto: Roland Morgen