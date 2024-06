Freiluftparty in Trier Darum kommen beim Altstadtfest Schneepflüge zum Einsatz

Es gibt Menschen, die behaupten, dass es keine Schneepflüge in Trier gibt. So erklären sie sich, dass im Winter im Stadtgebiet längst nicht alle Straßen und nicht zu jeder Uhrzeit geräumt sind. Spätestens beim Altstadtfest werden diese Zweifler über Jahre hinweg eines Besseren belehrt. Denn da lässt die Stadt Räum- und andere Fahrzeuge an den Zuwegen zu den einzelnen Veranstaltungsorten aufstellen. Dabei hat die Stadt doch eigens für mehr als 300.000 Euro mobile Schutzelemente angeschafft.