Stadt nennt Zahlen So viel wird in Trier kontrolliert, um Falschparker zu erwischen

Trier · Werden in Trier Falschparker und Autofahrer ohne Bewohnerparkausweis zu selten erwischt? Diesen Eindruck schildern so manche Bürger in und um die Altstadt herum. Wie intensiv nimmt sich die Stadtverwaltung also den Parksündern an?

03.12.2023 , 12:15 Uhr

Es kommt immer wieder vor, dass die bezahlte Parkzeit abgelaufen ist. Es gibt einige Innenstadtbewohner die glauben, das dies zu selten geahndet wird. Ähnliches gilt für Autos, die ohne Bewohnerparkausweis in Bewohnerparkzonen abgestellt werden. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Es gibt zwar drei verschiedene Bewohnerparkzonen in Trier. Im Gespräch mit Autobesitzern aus den drei Zonen wiederholt sich eine Kernaussage: „Der Ehrliche ist der Dumme.“ Wohl jeder Anwohner kann von Fällen berichten, in denen Autobesitzer über Wochen hinweg kein Parkticket ziehen oder sich die 30,70 Euro Gebühr für einen Bewohnerparkausweis sparen. „Wie soll das erst werden, wenn der Ausweis 200 Euro kostet“, fragt ein Mann aus Trier-Süd. Eine im Zentrum wohnende Frau ergänzt. „Vor meiner Haustür parkt eine Ladenbesitzerin. Die zieht nie ein Ticket.“