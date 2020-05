Ausgefallene Spiele, ausgefallene Einnahmen: Der Verein RS Rollis Trier erhält von der Stadt 10.000 Euro Corona-Soforthilfe. Insgesamt werden 600.000 Euro an Vereine und ehrenamtliche Institutionen ausgeschüttet. Foto: TV/Feichtner, Andreas

Trier Ehrenamtliche Initiativen mit Finanzproblemen durch die Corona-Krise und ihre Auswirkungen können sich für das städtische Zuschussprogramm bewerben. Insgesamt werden 600.000 Euro ausgeschüttet.

Den Trierer Profi-Basketballern fehlen die Einnahmen aus den Ticketverkäufen und auch die Bürgerhäuser in Trier-Nord, Euren oder Ehrang haben Einbußen, weil ihre Veranstaltungen ausfallen. Breitensportvereinen müssen auf Kurs- und Mitgliedsbeiträge verzichten: Die Corona-Krise schlägt sich bis in jede Ritze durch.

Zusammengerechnet sind das 120 200 Euro, die in der ersten Förderrunde des Programms „Trier hilft sofort“ ausgeschüttet werden sollen. Insgesamt sind 600 000 Euro im Topf. Das Geld stammt von den knapp 2,8 Millionen Euro, die Rheinland-Pfalz der Stadt zur Verfügung gestellt hat für die Abmilderungen der Folgen aus den Corona-Bekämpfungsverordnungen des Landes.

Für Zuschüsse über 5000 Euro aus dem Programm „Trier hilft sofort“ sind folgende Trierer Vereine und Institutionen vorgesehen. Der Stadtrat muss in seiner Sitzung am Dienstag, 26. Mai, noch zustimmen.

Die ersten – kleineren – Finanzspritzen sind bereits bewilligt. Bei Anträgen ab 5000 Euro und mehr muss der Stadtrat der Soforthilfe allerdings zustimmen. Die konkrete Liste für die erste Auszahlungsrunde liegt mittlerweile vor. Welche Institution wie viel Geld erhalten soll, steht in unserem Extra am Ende dieses Textes.

Die 600 000 Euro, die das Programm „Trier hilft sofort“ insgesamt vorsieht, sind damit allerdings noch nicht ausgeschöpft. Weitere Vereine und Organisationen können Zuschüsse beantragen. Grundsätzlich berechtigt sind örtliche ehrenamtliche Initiativen und Vereine, die sich in der Corona-Krise mit einem sportlichen, kulturellen oder sozialen Angebot engagieren oder die von den Auswirkungen der vielschichtigen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie betroffen sind. Wer Hilfe aus dem städtischen Sofortprogramm will, kann allerdings nicht gleichzeitig andere Bundes- und Landeshilfen für den gleichen Zweck beantragen, zum Beispiel aus dem Landesprogramm „Schutzschild für Vereine in Not“.