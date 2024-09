Grüner Strom Triers größter Solarpark geht offiziell in Betrieb (Fotos)

Am Freitag war es endlich so weit: Nach rund sechs Monaten Bauzeit wurde zwischen Biewer und Pfalzel auf einer Fläche von 8,5 Hektar Triers größter Solarpark offiziell in Betrieb genommen. Im optimalen Fall soll der neue Solarpark 6,38 Megawatt Peak liefern und könnte damit rund 1800 Haushalte mit grünem Strom versorgen. Das ist die Leistung, die die Solarmodule unter optimalen Bedingungen liefern können. Das entspricht nach Schätzungen der Stadtwerke Trier (SWT) einer CO 2 -Ersparnis von rund 2200 Tonnen pro Jahr.