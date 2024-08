Historische Fahrt Sonderzug „Krokodil“ macht Halt am Hauptbahnhof Trier (Fotos)

Für viele Hobby-Fotografen und Zugkenner gab es am Samstagmittag, 24. August, um 12.55 Uhr in Trier ein besonderes Erlebnis. Die historische Elektrolok E94 088, wegen ihres Aussehens auch „Krokodil“ genannt, ist am Hauptbahnhof an Gleis 11 Nord eingefahren.