Auftakt für 20-Millionen-Euro-Projekt Spatenstich für Nestwärme-Kinderhospiz – TV-Leser spenden bisher 1,4 Millionen Euro

Anke Diederich schreibt vom Auszeit-Aufenthalt der Familie in einem Kinderhospiz außerhalb der Region und von einem kleinen Jungen, der nach einem Jahr schwerer Krankheit dort starb: „Das war schlimm. Aber auch schön. Schön, dass er und seine Familie einen so warmen Ort gefunden haben, an dem sie zum Ende seines Lebens friedvoll begleitet werden konnten. Wir sind dankbar, dass es Orte und Menschen gibt, die auch in den traurigen Momenten des Lebens an unserer Seite stehen und zu uns halten. Die diesen Spagat beherrschen, bei dem maximale Entlastung, Freude und Glücksgefühle denen von maximaler Traurigkeit über den Verlust eines Kindes gegenüberstehen. Vielen Dank dafür.“