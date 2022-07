Stadtentwicklung : Geschäfte und 26 Wohnungen – Spektakuläre Pläne für die Brotstraße Trier

Foto: DSA Gesellschaft für Architektur mbH 16 Bilder Projekt Grünes Wohnen in der City - Brotstraße, Trier

Trier Das Bauunternehmen IFA will die große Brache im Bereich „Lürenbaum/Step by Step“ beenden und setzt dabei auf das Thema Wohnen in der Innenstadt. Die Pläne sind außergewöhnlich.