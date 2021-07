Sperrmüllabfuhr in den Flutgebieten : ART ruft Bürger zu Mithilfe auf

Trier Mit allen verfügbaren Mitarbeitern und Fahrzeugen ist der Abfallzweckverband Trier in der Region unterwegs, um den Sperrmüll abzutransportieren, den die Überschwemmung hinterlassen hat. Insbesondere in Trier-Ehrang bittet der ART die Anwohner um Mithilfe.

Der ART ist nicht nur in Trier und in Trier-Saarburg, sondern auch in den ebenfalls stark vom Hochwasser betroffenen Eifelkreisen und an der Mosel für den Abtransport des Sperrmülls zuständig. In normalen Jahren sammelt die ART in ihrem Zuständigkeitsgebiet durchschnittlich rund 12 000 Tonnen Sperrmüll ein. „In den vergangenen vier Tagen alleine haben wir diesmal allerdings schon 20 000 Kubikmeter in den von der Flut betroffenen Gebieten abgefahren“, berichtet Monzel. Da das Sperrgut noch nicht verpresst sei, könne er zum genauen Gewicht noch nichts sagen. „Aber ich schätze, dass in den etwa 60 betroffenen Gemeinden in unserem Gebiet insgesamt 20 000 bis 25 000 Tonnen zusammenkommen werden in diesen Tagen.“