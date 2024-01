Verkehr in Trier Warum die Sperrung der Bergstraße bleibt und was sich an der Kaiserthermen-Ampel ändert

Trier-Mitte/Gartenfeld · An den Kaiserthermen in Trier soll der Verkehr aus Olewig beschleunigt werden. Und der Verkehrsversuch in der Bergstraße ist vorbei. Die Konsequenz daraus wird nicht allen Autofahrern gefallen.

15.01.2024 , 12:07 Uhr

Für Rechtsabbieger wird es hier bald einen Grünen Pfeil geben. Dann darf auch bei Rot gefahren werden. Foto: Rainer Neubert

Als im Oktober 2022 der damalige Bau- und Verkehrsdezernent Andreas Ludwig die Forderung des Ortsbeirats umsetzte und die Einfahrt von der Sickingenstraße aus in die Bergstraße angeordnet hat, war bei vielen Autofahrern die Empörung groß. Zwar wurde es im Quartier deutlich ruhiger und auf den Straßen weniger gefährlich. Ihnen selbst wurde mit der Sperrung aber der kürzeste Weg in Richtung Kürenz versperrt – sofern sie nicht ein Bußgeld von 50 Euro riskieren wollten.