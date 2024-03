Wegen Sanierungsarbeiten Sperrung der Sickingenstraße: So werden die Busse von und zum Petrisberg umgeleitet

Auch die Busse der Linie 88 sind von der Sperrung betroffen. Sie werden in Richtung Filsch/Pluwig ab dem Hauptbahnhof über In der Reichsabtei, Wasserweg und Avelertal zum Petrisberg umgeleitet und fahren ab der Haltestelle Petrisberg die normale Route. In Richtung Innenstadt gilt die Umleitung für die Linie 88 in umgekehrter Reihenfolge. Folgende Haltestellen kann die Linie 88 wegen der Umleitung nicht anfahren: Balduinsbrunnen, Stadtwerke Trier, Gartenfeldstraße, Helenenstraße, Kurfürstenstraße, Schützenstraße, Petrisberg Aussicht. Zwischen Hauptbahnhof und Behringstraße halten die Fahrzeuge der Linie 88 nicht, damit sie den Fahrplan einhalten können.