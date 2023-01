Bauarbeiten : Arbeiten am Bahnhaltepunkt Pallien: Sperrungen und Umleitung ab 7. Januar

Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Fritz-Peter Linden

Trier-Pallien Für den Bau des neuen Bahnhaltepunkts Pallien an der Kaiser-Wilhelm-Brücke beginnen im Februar die ersten Vorarbeiten. Die einspurige Zuleitung von der Kölner Straße in die Bonner Straße ist deshalb am Dienstag, 7. Februar, und je nach Witterung auch am Mittwoch, 8. Februar gesperrt.

Für den Bau des neuen Bahnhaltepunkts Pallien an der Kaiser-Wilhelm-Brücke beginnen im Februar die ersten Vorarbeiten. Die einspurige Zuleitung von der Kölner Straße in die Bonner Straße ist deshalb am Dienstag, 7. Februar, und je nach Witterung auch am Mittwoch, 8. Februar, zwischen 9 und 15.30 Uhr gesperrt. Das teilte die Stadt Trier mit. In diesem Zeitraum werden im Auftrag der DB Station & Service AG vier Bäume entfernt, die sich zwischen der Straße und den Bahngleisen befinden. An dieser Stelle entsteht später einer der beiden Bahnsteige. Die eigentlichen Bauarbeiten für den Bahnhaltepunkt starten voraussichtlich im Mai.