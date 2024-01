Umleitung notwendig Warum die Luxemburger Straße in Trier zeitweise gesperrt ist

Autofahrer aufgepasst! Wer in diesen Tagen in Richtung Luxemburg unterwegs ist, muss längere Wege in Kauf nehmen. Wegen Baumpflegearbeiten ist die Luxemburger Straße zwischen der Einmündung Gottbillstraße und der Straße Im Siebenborn bis Donnerstag, 11. Januar, jeweils von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Das haben die Stadtwerke Trier mitgeteilt.