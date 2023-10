Autofahrer aufgepasst Ab morgen: Sperrungen in der Luxemburger Straße

Trier · Wegen der Anbindung des neuen Gewerbequartiers „ParQ54“ in Euren an die Luxemburger Straße kommt es in diesem Bereich in den nächsten Wochen zu Sperrungen.

15.10.2023, 11:10 Uhr

Vom Montag, 16. Oktober, an, müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf Gehwegvollsperrung und Spursperrungen in der Luxemburger Straße in Trier einstellen. Foto: Rainer Neubert