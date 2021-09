Veranstaltung : Eine ganze Stadt als Spielplatz: Das erwartet euch (und eure Eltern) bei „Trier spielt“

Ein Römer auf einem Roller? Unser Archivbild zeigt eine Spielaktion von„Trier spielt“ aus dem Jahr 2019. Foto: TV/Katja Bernardy

Trier Das ist eine Nachricht für Kinder - und für Mama, Papa und Großeltern: Kommenden Samstag verwandelt sich die Mitte der Stadt Trier wieder in einen großen Spielplatz. Wir erzählen euch, was ihr dort erleben könnt. Und was zu beachten ist.

Eine ganze Stadt als Spielplatz - das ist „Trier spielt“. So heißt die Veranstaltung. In einem Bereich, den ihr locker zu Fuß abgehen könnt, warten überall spannende Spielaktionen auf euch: Sportspiele, Musik, Experimente, virtuelle Welten und Entdeckungen - zum Beispiel ein echtes Feuerwehrauto besichtigen oder euren Lieblingsbär mal im Teddykrankenhaus checken lassen.

Wann wird in Triers Innenstadt gespielt?

Am kommenden Samstag, 11. September, von 11 bis 18 Uhr.

Lesen Sie auch Für Kinder : Wenn aus Trier ein riesiger Spielplatz wird

Wo kann gespielt werden?

„Trier spielt“ findet an mehreren Standorten in der Innenstadt statt. Das sind der Domfreihof, der Hauptmarkt, der Kornmarkt, der Porta-Nigra-Platz und der Viehmarkt. Diese Orte sind nicht weit voneinander entfernt. Und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr dort auch die alten Bauten der Römer bestaunen, zum Beispiel die Porta Nigra, oder die Viehmarktthermen. Denn Trier ist eine alte Stadt, die vor 2000 Jahren erbaut wurde.

Was ist hinsichtlich des Corona-Virus zu beachten?

Da die Spielangebote zumeist unter freiem Himmel stattfinden, gibt es nicht so strenge Regeln wie in der Schule. Eine Maske müsst ihr (ab 6 Jahren) und eure Eltern aber dort aufsetzen, wo die „Abstandsregel“ nicht eingehalten werden kann, und/oder die Aktionen in einem Haus angeboten werden. Also zum Beispiel in der Stadtbücherei, oder wenn viele Menschen eng nebeneinander draußen zusammenstehen. Mit Abstand sind übrigens 1,50 Meter gemeint, das ist etwa eine Erwachsenen-Armlänge.

Die Veranstalter bitten zudem darum, einzelne Spielaktionen bei zu großem Andrang besser zu meiden und eine Alternative zu suchen. Vor jeder neuen Spielaktion ist es zudem super, sich die Hände zu waschen.

Was genau kann ich nun ausprobieren?

Eine Menge. Wir haben euch eine Auswahl zusammengestellt und nach den Orten sortiert, an denen ihr sie antreffen könnt. Für eure Eltern gibt es auch eine komplette Übersicht im PDF-Format, die sich hier herunterladen lässt.

Domfreihof: Vor dem Trierer Dom könnt ihr unter anderem Lacrosse ausprobieren. Das ist ähnlich wie Hockey. Dein Ziel: Dem Gegner den Ball abnehmen und ein Tor schießen. Oder ihr probiert aus, beim „Slackline“ (gesprochen „Sleklain“) auf einem festgespannten Seil das Gleichgewicht zu halten. In der Stadtbücherei direkt am Domfreihof dürft ihr eine Meeres-Welt erkunden - mit einer „Virtual Reality“-Brille (gesprochen „wört-chuell riäliti“). Da geht es dann um Meere und Müll im Wasser. Und im Turm Jerusalem daneben - auch ein ganz altes Gebäude - könnt ihr eigenes Shampoo herstellen.

Vor dem Trierer Dom könnt ihr unter anderem Lacrosse ausprobieren. Das ist ähnlich wie Hockey. Dein Ziel: Dem Gegner den Ball abnehmen und ein Tor schießen. Oder ihr probiert aus, beim „Slackline“ (gesprochen „Sleklain“) auf einem festgespannten Seil das Gleichgewicht zu halten. In der Stadtbücherei direkt am Domfreihof dürft ihr eine Meeres-Welt erkunden - mit einer „Virtual Reality“-Brille (gesprochen „wört-chuell riäliti“). Da geht es dann um Meere und Müll im Wasser. Und im Turm Jerusalem daneben - auch ein ganz altes Gebäude - könnt ihr eigenes Shampoo herstellen. Hauptmarkt: Ein Mini-Spaziergang ist es vom Domfreihof zum großen Platz von Trier. Hier spielen junge Musiker auf der RTL-Bühne. Übrigens wird hier um 11.30 Uhr das Spielfest offiziell eröffnet. Danach stehen Kinder und Jugendliche auf der Bühne, sie zeigen zum Beispiel Ballettfiguren oder ihr Können mit Gitarre und Cello.

Ein Mini-Spaziergang ist es vom Domfreihof zum großen Platz von Trier. Hier spielen junge Musiker auf der RTL-Bühne. Übrigens wird hier um 11.30 Uhr das Spielfest offiziell eröffnet. Danach stehen Kinder und Jugendliche auf der Bühne, sie zeigen zum Beispiel Ballettfiguren oder ihr Können mit Gitarre und Cello. Kornmarkt: Der Platz hat einen prächtigen Brunnen, an dem sich super am Wasser spielen lässt. Aber natürlich gibt es auch hier Spielaktionen. So könnt ihr dort Fechten und Schachspiel ausprobieren oder einen Basketball durch den Korb werfen.

Der Platz hat einen prächtigen Brunnen, an dem sich super am Wasser spielen lässt. Aber natürlich gibt es auch hier Spielaktionen. So könnt ihr dort Fechten und Schachspiel ausprobieren oder einen Basketball durch den Korb werfen. Viehmarkt: Buddeln ohne Ende - das könnt ihr auf diesem Platz. Dort gibt es nämlich einen Riesensandkasten unter freiem Himmel und daneben steht ein echtes Feuerwehrauto. Oder ihr probiert Tischtennis aus, steuert ein Schiff per Funk und springt in den Bällepool.

Buddeln ohne Ende - das könnt ihr auf diesem Platz. Dort gibt es nämlich einen Riesensandkasten unter freiem Himmel und daneben steht ein echtes Feuerwehrauto. Oder ihr probiert Tischtennis aus, steuert ein Schiff per Funk und springt in den Bällepool. Porta-Nigra-Platz: Der ist vom Viehmarkt aus am anderen Ende der Fußgängerzone, aber auf dem Weg dahin (oder von dort) entdeckt ihr viele weitere Spielaktionen in den Straßen. In der Brotstraße zum Beispiel könnt ihr tanzen, in der Simeonstraße auf Trommeln schlagen und in der Grabenstraße Masken gestalten. Dann ist in der Fleischstraße auch noch das Teddykrankenhaus: Falls es eurem Plüschtier nicht gut gehen sollte, stehen hier Ärzte bereit, die euren Lieblingsbär gesund machen. Und wenn ihr schließlich an der Porta Nigra ankommt, wartet ein Segway auf euch. Das ist ein Roller mit einem Elektromotor. Außerdem könnt ihr dort zu einem Stadtrundgang starten, um die Geschichte von Trier und seiner Bewohner kennenzulernen (für Kinder kostenlos, Eltern zahlen 6,50 Euro, um 15 Uhr). Denn nicht nur die Römer waren hier, sondern auch Kaiser und Ritter, Bischöfe und ein Revolutionär.

Schaffe ich das alles an einem Tag?

Das entscheidet ihr selbst. Wo es euch gefällt, bleibt ihr einfach länger. Oder ihr lasst Aktionen einfach aus. Für eure Eltern gibt es eine komplette Übersicht aller Spielorte und -aktionen im PDF-Format, die sich hier herunterladen lässt.

Wichtig für eure Eltern: Kann ich mit dem Bus in die Innenstadt fahren? Gibt es Parkplätze?

Besucher können sowohl mit dem Auto als auch mit dem Bus anreisen. Mit dem Zug geht es natürlich auch, sofern ihr in eurem Ort einen Bahnhof habt. So werden am Spieltag wie üblich die Parkhäuser rund um der Fußgängerzone geöffnet sein. Wer mit dem Bus aus den äußeren Stadtteilen anreist, kann dies mit den halbstündlich fahrenden Sternbussen (Linien 81 bis 87) machen. Die steuern nämlich zentral den Hauptbahnhof an und fahren von dort auch ab nach Hause. Aus dem Umland fahren am Samstag die Linien 22 (von Schweich), 25 (Trierweiler), 26 (Newel), 220 (Neumagen-Dhron), 221 (Leiwen) und 260 (Newel) nach Trier.

Findet „Trier spielt“ eigentlich jedes Jahr statt?

Ja. Aber im vergangenen Jahr ist der Spaß leider ausgefallen - wegen der Corona-Pandemie. Nun aber findet die Spiel-Party im Freiem statt. Übrigens: Wie es bei „Trier spielt“ vor zwei Jahren aussah, könnt ihr euch in unserer Fotostrecke anschauen. Und wart ihr damals auch dabei? Vielleicht entdeckt ihr euch ja auf einem der Fotos, die unsere Reporterin damals gemacht hat.

Meine Eltern haben noch weitere Fragen zu „Trier spielt“