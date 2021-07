Einzelhandel : Trier spielt wieder am 11. September

Trier City Initiative biete noch bis Freitag die Chance, Aktionen und Spielstationen anzumelden.

Gute Nachricht für Familien und Fans des Erlebniseinkaufs: Nachdem alle Spielfreudigen im vergangenen Jahr auf die Aktion „Trier spielt“ in der Innenstadt wegen der Corona-Pandemie verzichten mussten, hat die City-Initiative Trier nun eine Neuauflage im Spätsommer angekündigt. Am 11. September sind Klein und Groß zum kostenlosen Spielfest eingeladen.

Die Mitgliedsbetriebe der City-Initiative Trier will dann in Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen, Kindergärten und vielen weiteren Institutionen wieder viele unterschiedliche Spielangeboten für jede Altersklasse anbieten. Neben dem Spaß an Spiel und Sport sowie der Freude an Kreativität stehen auch in diesem Jahr künstlerische Beiträge und spielerisches Lernen auf dem Programm.