Restauriert und renoviert In St. Gangolf steht die erste Messe seit 1015 Tagen bevor

Es ist gefühlt „eine Ewigkeit“ her, seit in St. Gangolf zuletzt eine heilige Messe gefeiert wurde. Es war am Peter-und-Paul-Tag (29. Juni) 2020, als Domkapitular und Pfarrverwalter Hans Günther Ullrich mit coronabedingt nur 60 Gläubigen gewissermaßen Abschied feierte von der „alten“ Kirche, deren Optik sich im Zuge der Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten deutlich verändert hat. Das Erscheinungsbild ist nun nicht mehr das alte, sondern das „ganz alte“.