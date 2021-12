Glosse : Crashkurs für Trierer Staatsanwälte – Algebra für Impf-Verantwortliche

Das Streuen von Streusalz – hier ein Archiv-Foto aus dem Depot in Pluwig – macht nur Sinn, wenn tatsächlich Glätte droht. Offenbar weiß das nicht jeder Mitarbeiter des städtischen Winterdiensts. Foto: vetter friedemann

Trier Ein Trierer Oberstaatsanwalt will seine Kollegen in Sachen Energiesparen schulen lassen. Ich empfehle meinen Vater als Dozenten – der hat mir schon als Kind beigebracht, die Heizung runterzudrehen, wenn das Fenster auf ist.

Der Trierer Oberstaatsanwalt Thomas Albrecht hat sich als eine Art Whistleblower betätigt: Der Stadtrat hat im städtischen Bauausschuss schwere Vergehen seiner Kollegen öffentlich angeprangert. Er wolle zwar nicht „zu sehr aus den Nähkästchen plaudern“, aber einige der Kollegen in der Staatsanwaltschaft würden doch tatsächlich regelmäßig die Fenster ihrer Amtsstuben weit aufreißen, um frische Luft reinzulassen – und dabei die Heizungen volle Pulle aufgedreht lassen. Er habe sich schon den Mund fusselig geredet, ohne die Umweltsünder zur Einsicht in ihre Taten bewegen zu können. „Da herrscht offenbar immer noch die Einstellung, fremde Energie kostet ja nix“, schimpfte Albrecht. Ob das Rathaus diesem Frevel nicht mit Schulungen beikommen könne, wollte der Energieanwalt wissen.

David Lellinger, Klimaschutzmanager der Stadtverwaltung, hatte kurz zuvor in der Sitzung den städtischen Umweltbericht vorgestellt. Bei seiner Antwort an Albrecht zuckte er kaum mit der Wimper: „Sicherlich könnten wir die Staatsanwaltschaft in einem kleinen Crashkurs über die Grundlagen des Energiesparens informieren“, bot er dem Oberstaatsanwalt mit behördlich ernster Mine an. Die Szene war unfreiwillig komisch. Aber Juristen und Klimaschützer sind eben auch nur Menschen.

„Grundlagen des Energiesparens“ lernt man ja normalerweise schon in der Grundschule. Und auch mein Vater hätte mir ordentlich was erzählt, wenn ich über mein Kinderzimmerfenster die Eifel geheizt hätte. Damals ging’s zwar noch nicht darum, die Arktis zu schonen, sondern den teuren Heizölvorrat. Wie Energiesparen geht, weiß ich aber trotzdem bis heute.

Aber Crashkurse für in Vergessenheit geratene Alltagskenntnisse sind vielleicht trotzdem keine schlechte Idee. Zum Beispiel in Algebra für die, die für die Beschaffung und Bevorratung von Impfstoffen verantwortlich sind. Die kleinen runden Plättchen, mit denen man sich auch größere Mengen veranschaulichen kann, müsste ich noch irgendwo auf dem Speicher in meinem Grundschulranzen haben.

Und die Firma, die für den Winterdienst auf dem Schulhof der Grundschule Pallien zuständig ist, sollte darüber aufgeklärt werden, wann Wasser gefriert und wann nicht. Erste Voraussetzung: Temperaturen unter 0 Grad. Zweite Voraussetzung: das Vorhandensein von Wasser oder zumindest Feuchtigkeit.

„Als ich am Montag und Dienstag in die Schule kam, dachte ich, es hätte geschneit auf unserem Schulhof – dabei war das alles nur Salz“, berichtete nämlich Carola Siemon, ebenfalls Mitglied des Bauausschusses und Rektorin der Grundschule Pallien. „Dabei war es überall furztrocken – es war überhaupt keine Feuchtigkeit da, die hätte überfrieren können. Für niemanden bestand irgendwo die Gefahr auszurutschen. Warum dann so viel Salz?“, rätselte die Lehrerin.

Dezernent Andreas Ludwig versprach, die beauftragte Winterdienstfirma darüber aufzuklären, dass Streusalz nur Sinn macht, wenn es etwas zum auftauen gibt. Normalerweise lernt man ja auch das spätestens in der fünften Klasse.