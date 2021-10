Stadt Trier benennt Ämter um : Aus Raider wird jetzt Twix ...

Trier StadtRaumTrier, StadtForschungEntwicklung: Nein, das sind keine modernen Startups, sondern ganz gewöhnliche städtische Ämter. Warum nur gibt das Trierer Rathaus ihnen so seltsame Namen, unter denen sich niemand mehr was vorstellen kann, fragt sich Volksfreund-Redakteurin Christiane Wolff.

Die städtischen Ämter, die zusammen die Stadtverwaltung ergeben, mussten jüngst umsortiert werden. Denn statt vier Dezernenten teilen sich ab dem 1. November fünf Dezernenten im Stadtvorstand die Verantwortung für alles, was im Rathaus so anfällt. Bei der Neuverteilung der Ressorts wurden in Einem auch die Namen einiger Ämter geändert. Teils, weil neue Aufgaben dazu kommen. Teils, weil alles wohl irgendwie chicer und moderner rüberkommen soll. Zugegeben, „Amt für Stadtentwicklung und Statistik“ klingt irgendwie nach Faxgerät. Der neue Name „StadtForschungEntwicklung“ klingt dafür irgendwie bescheuert. Vor allem, weil die Gattungsbezeichnung „Amt“ gar nicht mehr vorkommt. Was bitte soll jemand mit der Bezeichnung „StadtForschungEntwicklung“ anfangen, wenn nicht doch noch in einem erläuternden Nebensatz dazugeschrieben wird, dass es sich um ein städtisches Amt handelt und nicht um ein cooles Startup, das Fertighaus-Module fürs Leben auf dem Mars entwickelt. Und was soll das für eine Rechtschreibung sein mit den Großbuchstaben in der Mitte? Deutsch ist doch ohnehin schon eine der am schwierigsten zu lernenden Sprachen der Welt, ausgerechnet eine Stadtverwaltung sollte das nicht noch komplizierter machen.