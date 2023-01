Bauprojekte : Neubaupläne in Olewig machen den Anwohnern weiterhin Sorgen

Der geplante Abriss und Neubau des Häuserkomplexes in Olewig (rechts) steht weiter in der Kritik. Das Grundstück liegt unmittelbar am Olewiger Bach. Links ist das Grundstück zu sehen, für das die Stadt eine Bebauung abgelehnt hat. Foto: Rainer Neubert

Trier-Olewig Zwei derzeit als Studierendenwohnheime genutzte Gebäudekomplexe in Trier-Olewig sollen durch drei Neubauten ersetzt werden. Das stößt nicht nur im Stadtteil auf Kritik. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Haus Maria und Haus Lara sind die Namen der beiden 30 Jahre alten Gebäudekomplexe an der Hunsrückstraße in Olewig, die nach dem Willen des Eigentümers abgerissen und durch drei Neubauten ersetzt werden sollen. Ein Bebauungsplanverfahren soll klären, ob dadurch die geplante Bachrenaturierung, die Funktion als Pufferbereich bei Hochwasser und Starkregen und als Frischluftkanal in Richtung Innenstadt, beeinträchtigt würde. „Nur wenn wir Lösungen für diese Fragestellungen und auch im Sinne von mehr städtebaulicher Qualität bekommen, wird das realisiert werden können“, hat Baudezernent Andreas Ludwig bei der Vorberatung im Stadtrat versprochen.

Ortsbeirat hat Vorhaben abgelehnt

Vom Ortsbeirat war das Vorhaben Palais Kesselstadt GmbH & Co KG bereits im November abgelehnt worden. Das Thema „graue Energie“ spielt bei den Kritikern eine große Rolle. Das ist die in Gebäuden gebündelte Energie, die für Bau, Herstellung und Transport aufgewendet wurde. Hans-Peter Bach, dessen Haus und Grundstück genau gegenüber liegt, auf der anderen Seite des Olewiger Bachs, hält das Projekt aber auch aus einem anderen Grund für nicht genehmigungsfähig: „Nicht nur die bisher vorgetragenen Argumente, sondern auch die rechtlichen Vorgaben widersprechen der Aufstellung des Bebauungsplanes am vorgesehenen Ort.“

Er selbst habe 1999 eine Bauvoranfrage für ein Wohnhaus auf dem eigenen Grundstück bei der Stadtverwaltung eingereicht. „Das wurde unter anderem mit der Begründung abgelehnt, eine Baumaßnahme dort würde die natürliche Eigenart der Landschaft und ihre Aufgabe als Erholungsgebiet beeinträchtigen.“ Auch könnte die zu bebauende Fläche nicht mehr einer zu schützenden naturgegebenen Bodennutzung dienen. Eine bauliche Nutzung in diesem Bereich, so damals die Verwaltung, widerspräche dem Naturschutz, der Landschaftspflege und dem Bodenschutz.

Gefahr für Anlieger des Olewiger Bachs?

Nach Meinung von Bach trifft das auch für das deutlich größere Projekt auf dem Gelände gegenüber zu. „Sollte der Bebauungsplan in der vorgesehenen Form verwirklicht werden, würde mein Anwesen – und die der Nachbarn – den Status eines Hinterhofes erhalten.“ Starkregen oder Hochwasser seien zukünftig häufiger zu befürchten. „Dann würde eine ernstzunehmende Gefahr für die Anlieger des Olewiger Baches entstehen.“

Tatsächlich sind im Flächennutzungsplan der Stadt Trier beide Seiten des Olewiger Bachs in diesem Bereich als „Flächen für Landwirtschaft mit Ergänzungsfunktionen“ ausgewiesen. Besonders der südwestliche Rand des Geländes hinter den derzeitigen Studentenwohnheimen weist „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft aus“, mit besonderem Schwerpunkt auf der Bach- und Auenrenaturierung.

Die Gefahrenkarte für Starkregen beschreibt wegen des vorhandenen Damms, der den Olewiger Bach vom Parkplatz des Wohnheims abschirmt, allerdings fast ausschließlich die Flächen auf der westlichen Seite des Bachs als „Notfließwege“. Auch dort, wo Hans-Peter Bach sein Wohnhausprojekt realisieren wollte.

In dem vom Stadtrat genehmigten Bebauungsplanverfahren soll genau geprüft werden, ob sich das Großprojekt der Kesselstadt GmbH mit den Vorgaben für den Klima- und Hochwasserschutz in Einklang bringen lässt. Dass so etwas nicht schnell passieren wird, ist inzwischen auch dem Eigentümer der Wohnanlage klar. Mit dem Studierendenwerk Trier hat er deshalb den bestehenden Mietvertrag bis zum 31. März 2025 verlängert.