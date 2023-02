Blackout : Bei Stromausfall und anderen Katastrophen: Hier gibt’s Hilfe in den Trierer Stadtteilen

26 Notfallstellen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, sollen bei potenziellen Katastrophen in Betrieb genommen werden und Hilfe für die Bürger bieten. Triers Feuerwehrdezernent Ralf Britten, Luca Buntic vom Katastrophenschutz der Berufsfeuerwehr, Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Feuerwehrchef Andreas Kirchartz (von links) besprechen die Pläne. Foto: Christiane Wolff

Trier Um für Krisen gewappnet zu sein, hat die Stadt Trier Notfallpunkte in allen Stadtteilen eingerichtet. Wo Einwohner im Notfall Hilfe bekommen.

Vor knapp einem Jahr, am 24. Februar 2022, griff Russland die Ukraine an. Nur einen Tag später hatten – laut Stadtverwaltung – im Trierer Rathaus die Überlegungen begonnen, wie sich auf diese neue Krisensituation einzustellen ist – zum Beispiel auf einen Stromausfall durch Energiemangel, Sabotage oder Anschläge.

Der Alarm- und Einsatzplan der Stadt Trier

Ende des Jahres wurde der neue „Alarm- und Einsatzplan Stromausfall“ der Stadt Trier fertig. Am Dienstagabend stellten Oberbürgermeister Wolfram Leibe, der städtische Dezernent für Katastrophenschutz Ralf Britten und die Feuerwehr den für die Bürger wichtigen Baustein vor: In nahezu allen Trierer Stadtteilen wurden Anlaufstellen definiert, an denen die Bürger im Notfall Hilfe erhalten. Bei Notlagen soll diese Anlaufstellen-aktiviert und mit Personal besetzt werden.

Das zunächst größte Problem bei einem Blackout ist laut Luca Buntic von der Abteilung Katastrophenschutz der Trierer Berufsfeuerwehr, dass die übliche Kommunikation zusammenbricht – und zwar binnen Minuten. Mobiltelefone und auch das Festnetz funktionieren nicht mehr, das Internet ist tot. Notrufe – etwa bei Bränden oder medizinischen Notfällen – können dann nicht mehr von zu Hause abgesetzt werden.

Foto: Grafik: Stadtverwaltung Trier

In den Notfall-Anlaufstellen finden Bürger dann Hilfe. Medizinisches Personal soll bei entsprechenden Notlagen aber auch direkt an den Stadtteilanlaufstellen stationiert werden – um schnell helfen zu können, aber auch, um die „vorzusortieren“, damit weniger schlimme Fälle nicht die Ambulanzen der Krankenhäuser blockieren. Auch eine Grundausstattung für die Versorgung zum Beispiel von Babys und Kleinkindern soll an den Notfallstellen erhältlich sein. Und natürlich erhalten die Bürger dort auch Informationen zur Katastrophenlage erhalten – zum Beispiel ganz klassisch durch Aushänge an Schwarzen Brettern.

„Es sind auch ganz banale Dinge, bei denen die Notfallanlaufstellen Hilfe bieten – zum Beispiel wird es dort Notstrom geben, um Handys zu laden“, sagte Buntic.

Neue Kommunikationsregelung nach Flutkatastrophe

Die Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Juli 2021 hatte gezeigt, dass es Lücken gibt bei der Kommunikation zwischen Rettungsdiensten, Polizei und Behörden. In Trier hätten die Informationsketten zwar ganz gut funktioniert, betonte Triers Oberbürgermeister Leibe am Dienstagabend erneut. Trotzdem gehört zum neuen Alarm- und Einsatzplan „Stromausfall“ auch die neue „Checkliste Alarmstufe 3“, die genau regelt, wer in welchem Fall informiert und was geregelt werden muss.

Info Trierer Notfall-Anlaufstellen Die insgesamt 26 Anlaufstellen für Hilfesuchende – zum Beispiel bei längerem Stromausfall aber auch extremen Wetterereignissen – sollen in Notlagen an folgenden Stellen in der Stadt eingerichtet werden: Rathaus (Am Augustinerhof, Trier-Mitte), Feuerwehrgerätehaus Kürenz (Am Grüneberg 3), Fernwärmekraftwerk Mariahof (in einem Linienbus der Stadtwerke), Telenetwork Petrisberg AG (Am Wissenschaftspark 13, in einem Feuerwehrfahrzeug), Uni Campus II (Behringstraße 21. Petrisberg), Bezirkssportanlage Feyen (Clara-Viebig-Straße, SWT-Linienbus), Klinikum Mutterhaus (Feldstraße 16, Trier-Mitte, SWT-Linienbus), Arena Trier (Fort-Worth-Platz 1, Trier-Nord), Haus des Jugendrechts (Gneisenaustraße 40, West-Pallien, SWT-Linienbus), Uni Sporthalle (Gustav-Heinemann-Straße, Tarforst), Feuerwehrgerätehaus Ruwer (Hermeskeiler Straße 12), Feuerwehrgerätehaus Herresthal (Herresthal 52), ASB Begegnungsstätte (Bernd-Bohr-Platz, Oberstraße 63, Trier-Ehrang), Feuerwehrgerätehaus Irsch (Langwies 33), Europäische Rechtsakademie (Metzer Allee 4, Heiligkreuz), Brüderkrankenhaus (Nordallee 1, Trier-Nord, SWT-Linienbus), Feuerwehrgerätehaus Ehrang (Oberstraße 6), SWT-Verwaltungsgebäude (Ostallee 7, Trier-Ost), Malteser Hilfsdienst (Propstei 10), Feuerwehrgerätehaus Pfalzel (Residenzstraße 27), Feuerwehrgerätehaus Olewig (Retzgrubenweg 7), Feuerwehrgerätehaus Euren (Schalkenbachstraße 18), Brand- und Katastrophenschutzzentrum (Servaisstraße 3, Ehrang), Feuerwehrgerätehaus Biewer (St. Jost-Straße 29 b), Feuerwache 1 (St. Barbara-Ufer 40, Trier-Süd), Feuerwehrgerätehaus Zewen (Waldstraße 51).

Die 26 über das ganze Stadtgebiet verteilten Notfall-Anlaufstellen werden nur bei bestimmten Notlagen besetzt. In Betrieb genommen werden sie bei Alarmstufe 2, die definiert ist über zwei Faktoren: Der Stromausfall dauert länger als 30 Minuten und mehr als 1000 Einwohner sind davon betroffen. Erstreckt sich der Blackout also nur auf einen Stadtteil oder Bezirk, werden auch nur die dortigen Anlaufstellen aktiviert. Wie lange es dauert, bis an diesen Hilfepunkten die Notstromaggregate betriebsbereit sind und Rettungsdienste vor Ort, hängt von den Rahmenbedingungen ab. „Die Notfallpunkte, die in Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehren vorgesehen sind, da wird das binnen zehn, zwanzig Minuten funktionieren“, erklärte Triers Feuerwehrchef Andreas Kirchartz.

Bis ein Linienbus der Stadtwerke – in denen zum Beispiel am Fernwärmekraftwerk in Mariahof Notfallpunkte eingerichtet werden – vor Ort und komplett betriebsbereit ist, könnte es dagegen etwas länger dauern. Die jeweils zuständigen Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen vor Ort (zum Beispiel Rotes Kreuz oder die Malteser) würden die Einrichtung der Notfallpunkte planen. Richtige Übungen, bei denen die Inbetriebnahme ausprobiert wird, sind allerdings nicht geplant.

Notfallpunkte in ganz Trier

Das Notfallpunkte-Netz zieht sich über das gesamte Stadtgebiet. Teilweise liegen die Standorte recht nah beieinander, teils weiter voneinander entfernt. „Den Ausschlag gegeben hat zum einen, wo es geeignete Örtlichkeiten gab. Zum anderen haben wir dort, wo es viel relevante sensible Infrastruktur und Einrichtungen gibt, das Netz dichter geknüpft“, erläuterte Buntic.