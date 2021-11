Corona-Fälle : Landkreis Trier-Saarburg übersteigt erstmals Warnstufenwert: Inzidenz in Trier nun knapp über 90

Landkreis Trier-Saarburg übersteigt erstmals Warnstufenwert: Inzidenz in Trier nun knapp über 90

Trier/Saarburg 28 Neuinfktionen mit dem Coronavirus – 21 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 7 aus der Stadt Trier wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Dienstag gemeldet. Im Landkreis übersteigt die 7-Tage-Inzidenz damit die Hundertermarke.

Nach der 27. Corona-Bekämpfungsverordnung verändert sich eine Warnstufe, wenn an drei aufeinanderfolgenden Werktagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den in der Verordnung festgelegten Wertebereich erreichen.

Diese Indikatoren sind die 7-Tages-Inzidenz (bis maximal 100), die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz (muss kleiner als 5 sein) und der Anteil Covid-19-Erkrankter an Intensivkapazität des Bundeslandes (muss kleiner als 6 Prozent sein).

Wie man an den folgenden Zahlen erkennt, überschreitet der Landkreis Trier-Saarburg aktuell die vorgegebenen Richtwerte in zwei Kategorien und die Stadt Trier in einer.