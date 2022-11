Wohnungsmarkt : Stadt Trier stoppt neue Ferienwohnungen

Wer auf der Internet-Plattform AirBnB nach Ferienwohnung in Trier sucht, hat die Qual der Wahl. Doch ab 2023 ist Schluss damit, dass immer mehr normale Wohnungen als Ferienunterkünfte vermietet werden. Foto: Christiane Wolff

Trier Beschlossene Sache: Die Umwandlung von Wohnraum in Ferienunterkünfte ist ab Januar in Trier verboten. Vermieter dürfen Wohnungen auch nicht mehr einfach leer stehen lassen. Die vom Stadtrat mit knapper Mehrheit beschlossene Satzung lässt allerdings noch viele Fragen offen.

Das Ziel der Satzung, die der Stadtrat am Donnerstagabend mit ganz knapper Mehrheit beschlossen hat, ist klar: Der Trend, dass immer mehr normale Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden, soll gestoppt werden. Nicht nur, weil diese Wohnungen dann auf dem angespannten Trierer Mietmarkt fehlen. Sondern auch, weil die Privaten mit ihren Ferienwohnungen der ansässigen Hotelerie starke Konkurrenz machen – ohne die gleichen hohen Auflagen, zum Beispiel in Sachen Brandschutz, erfüllen zu müssen.

Die Satzung, die die Stadt Trier auf dieser gesetzlichen Grundlage aufgestellt hat, stammt aus der Feder von Ordnungsdezernent und Jurist Ralf Britten (CDU). Sie regelt, dass ab Januar normale Wohnungen nicht mehr in Ferienwohnungen umgewandelt werden dürfen (bis dahin eingerichtete Ferienwohnungen haben Bestandschutz). Außerdem dürfen Mietwohnungen ab dem 1. Januar nicht mehr länger als sechs Monate leer stehen gelassen werden. Verboten ist künftig auch, dass Wohnungen zu mehr als 50 Prozent gewerblich genutzt werden. Heißt im Klartext: Auch im eigenen Haus darf die Einliegerwohnung nicht mehr einfach unvermietet bleiben, damit Platz für den Besuch von Verwandten oder den erwachsenen Kindern samt Enkeln ist. Und Freiberufler, zum Beispiel Anwälte oder freie Grafiker, dürfen in ab 1. Januar neu angemieteten Wohnungen nur noch maximal die Hälfte der Quadratmeterzahl als Büro oder Atelier nutzen.

Vor allem der CDU, der FDP und der UBT im Trierer Stadtrat geht das zu weit. „Wir schießen damit übers Ziel hinaus“, sagte CDU-Sprecher Thorsten Wollscheid am Donnerstagabend in der Ratssitzung. „Eigentlich sollte es darum gehen, den Wildwuchs von Ferienwohnungen zu reglementieren, jetzt müssen auch andere eine Bestrafung fürchten.“ Das von der Satzung vorgesehene Bußgeld bei Verstößen gegen die Zweckentfremdungssatzung liegt immerhin bei 50.000 Euro. „Dass Wohnungen im eigenen Haus nicht mehr für die Kinder, die in den Semesterferien nach Hause kommen, reserviert werden dürfen – das ist ein zu starker Eingriff in das Eigentumsrecht“, kritisierte Wollscheid weiter. Die CDU schlug vor, die Details der Satzung noch mal im zuständigen Hauptausschuss zu besprechen und eventuelle Nachbesserungen einzuarbeiten. Tatsächlich hatte der Stadtrat nach dem Grundsatzbeschluss, die Zweckentfremdung von Wohnraum eindämmen zu wollen, im März 2020 und einer Expertenanhörung im Januar 2021 nicht mehr ausführlich über die konkrete Umsetzung diskutiert.

Monika Berger von der SPD hält das auch nicht für nötig. „Die Voraussetzungen, die laut Landesgesetz für die Einführung einer solchen Zweckentfremdungssatzung vorliegen müssen, sind in Trier mehr als erfüllt – unser Wohnungsmarkt ist sehr angespannt und es besteht Handlungsbedarf“, sagte die SPD-Sprecherin in der Ratssitzung. „Uns geht es darum, dass der Wohnraum in Trier nicht noch weniger wird. Und auch viele Hoteliers befürworten die Satzung sehr“, betonte Berger.

Thorsten Kretzer von den Grünen wies auf noch striktere Verbote in anderen Bundesländern hin, zum Beispiel Hamburg und Berlin. „Wir wünschen uns jedenfalls, dass die Trierer Satzung kein Papiertiger bleibt, sondern die Umsetzung auch kontrolliert wird!“

Matthias Koster von der Linksfraktion zog für seine Argumentation ebenfalls die in Hamburg und in Freiburg geltende Regelung heran: „Dort ist es erlaubt, zweckentfremdeten Wohnraum unter Zwangsverwaltung zu stellen, um ihn wieder dem Wohnungsmarkt zuzuführen. Und in Baden-Württemberg sind bei Verstößen Bußgelder von 100.000 Euro möglich, unsere unentschlossene Landesregierung sieht dagegen dafür nur bis zu 50.000 Euro vor.“

Gegen die Trierer Satzung zumindest in der vorliegenden Form sprach sich Tobias Schneider (FDP) aus. Dass die Grünen ein neues Baugebiet auf der Brubacher Flur strikt ablehnen und „jetzt damit um die Ecke kommen, sich den Wohnraum aus Privateigentum zu besorgen – das kann nun wirklich nicht unser Weg sein“, sagte Schneider. Dass immer mehr Trierer Wohnungen statt auf dem Mietmarkt im Internet als Ferienwohnungen angeboten würden, bedürfe „einer gewissen Regelung“, räumte allerdings auch der FDP-Chef ein. „Aber nicht mit einer Satzung, die so viele Fragen offen lässt, zum Beispiel, wie wir die Sache umsetzen und kontrollieren sollen.“

Laut Stadtverwaltung fehlt für die Umsetzung der neuen Satzung das Personal. Mehr als 100.000 Euro müssten jährlich im städtischen Haushalt zusätzlich für die erforderlichen Stellen eingeplant werden. „Bevor wir eine Satzung beschließen, müssen wir dringend noch einmal über diese Details reden“, forderte Schneider.

Auch die UBT und AfD-Sprecher Michael Frisch, der die Satzung gar als einen „ganz klaren Schritt in Richtung Sozialismus“ brandmarkte, sprachen sich gegen die strikten Regelungen und den starken Eingriff ins Eigentumsrecht aus.