Wegen Platznot an zwei Gymnasien Trierer Schulcontainer: 100 Euro Miete pro Quadratmeter im Monat

Die Chefs der Trierer Sparkasse hatten sich die Sache so schön vorgestellt: Wenn die Kernsanierung ihres Hauptgebäudes an der Theodor-Heuss-Allee fertig ist und die Mitarbeiter aus anderen Filialen dorthin umziehen, dann könne man die dadurch frei werdenden Flächen an Dritte vermieten. So sollten „wichtige Erträge“ für die öffentliche Bank generiert werden, ließ die Sparkasse im Dezember 2020 verlauten.