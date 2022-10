Wegen Wohnungsmangel : Stadt Trier will neue Ferienwohnungen verbieten – Geldstrafen geplant

Wer auf der Internet-Plattform AirBnB nach Ferienwohnung in Trier sucht, hat die Qual der Wahl. Doch mit dem Trend, dass immer mehr normale Wohnungen als Ferienunterkünfte vermietet werden, könnte bald Schluss sein. Foto: Christiane Wolff

Trier Der Stadtrat Trier will in seiner nächsten Sitzung über ein Verbot entscheiden. Es würde Haus- und Wohnungseigentümer stark in der Nutzung ihres Eigentums einschränken.